البارالمبية تتعاقد مع مدرب ايراني لقيادة منتخب سلة الكراسي

(المستقلة)..أبرمت اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية عقدا تدريبيا مع المدرب الايراني عباس خاكي لتدريب منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة الذي يستعد للمشاركة في بطولة غرب اسيا المؤهلة الى دورة الالعاب الاسيوية في جاكارتا والمقرر اقامتها في العاصمة الاردنية عمان نهاية شهر نيسان المقبل

وتضمن العقد الذي وقع بحضور رئيس اللجنة البارالمببية الوطنية العراقية عقيل حميد والنائب الاول لرئيس اللجنة رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة خالد رشك واعضاء المكتب التنفيذي والمشاور القانوني عبد الحسين الدراجي , ان يقوم المدرب الايراني خاكي بتدريب المنتخب الوطني العراقي للعبة حتى نهاية دورة الالعاب الاسيوية التي تقام شهر تشرين الاول المقبل في العاصمة الاندونيسية جاكارتا

وقال رئيس الاتحاد العراقي بكرة السلة خالد رشك الذي وقع العقد مع المدرب الجديد ان اختيار المدرب الايراني خاكي جاء لما تتمتع به لعبة كرة السلة في ايران من حضور كبير على المستوى العالمي فضلا عن احتراف اللاعبين والمدربين الايرانين في الدوريات الاوربية