الباحث الكردي : حراك النواب في مسألة تشكيل الحكومة أفضل من حراك القادة

المستقلة … يرى فرهاد علاء الدين، الباحث الكردي في الشأن السياسي العراقي والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، أن حراك النواب في مسألة تشكيل الحكومة أفضل من حراك القادة.

وقال علاء الدين في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، إن “الحراك الحالي بهدف البحث عن مخرج لأزمة رئاسة الوزراء يؤشر إلى عدم وجود حراك ثابت، إنما هناك نوعان من الحراك، وهو حراك القادة وحراك النواب”.

واضاف علاء الدين أن “حراك القادة يعكس نوعاً من التخبط، وحك الرأس، لإيجاد حل، لكنهم أثبتوا أنهم ليسوا قادرين على ذلك، لكونهم مختلفين فيما بينهم، وقد فشلوا مرتين مع استمرار أزمة الثقة بينهم”.

وتابع، أن “حراك النواب ربما يكون أفضل من حراك القادة، لا سيما الخط الثاني من القيادات الشيعية الذين يتحركون باتجاه إلزام القادة الكبار بأن يتم اختيار المكلف القادم لرئاسة الوزراء من قبل النواب أنفسهم، لأن ذلك قد يكون أفضل من اختيار المكلف وراء الكواليس”.

وأوضح علاء الدين أن “النواب هم من أفشلوا علاوي، لأنهم لم يسمعوا كلام القادة، وبالتالي بات بإمكانهم إفشال أي مكلف جديد لن يقبلوا به”.