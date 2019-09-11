الباحثة فاطمة حسين تفوز بجائزة صالح كامل في الاقتصاد

المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

في اطار تشجيع مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي والابحاث المشاركة في تطوير هذا المجال ونشر الخدمة المجتمعية ودعم الافكار في قطاع الاقتصاد الإسلامي وتجارب الدول النامية في الإصلاح الاقتصادي.

شاركت الباحثة فاطمة حسين والحائزة على الدكتوراة الفخرية من اكاديمية نيفادا الامريكية ببحث عنوانه ( الآثار الاقتصادية لتطبيق برامج صندوق النقد الدولي ) وحاز البحث علي احد المراكز المتقدمة في جائزة صالح كامل كأحد الابحاث الهامة في هذا المجال . وابرزت فيه الباحثة الجوانب الإيجابية والسلبية في تجارب الدول في التعامل مع صندوق النقد الدولي والاقتراض منه ..