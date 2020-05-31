البابا فرنسيس : كل شيء سيكون مختلفا بعد وباء كورونا

(المستقلة)..نبّه البابا فرنسيس إلى أن “كل شيء سيكون مختلفا” بعد الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد الذي ستتجاوزه البشرية بشكل “أفضل أو أسوأ” داعيا إلى “مجتمع أكثر عدالة وإنصافا”.

وقال الحبر الأعظم في رسالة وجهها مساء السبت بالفيديو باللغة الإسبانية بمناسبة عيد العنصرة “عندما نتجاوز هذا الوباء، لن نتمكن من الاستمرار فيما كنا نفعله، وبالشكل الذي كنا نفعله. لا، كل شيء سيكون مختلفًا”.

وأوضح “من التجارب الكبرى للإنسانية، ومن بينها هذا الوباء، سنخرج بشكل أفضل أو أسوأ. إن الأمر ليس سيان. إني أسألكم: كيف تريدون تجاوزه؟ بشكل أفضل أم أسوأ؟”.

وقال “كل هذه المعاناة لن تفيد بشيء إذا لم نقم ببناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا ومسيحية، وليس بالقول بل بالفعل”، داعيا من جديد إلى “وضع حد لوباء الفقر العالمي”.

وترأس البابا بعد ظهر السبت صلاة في حدائق الفاتيكان بحضور نحو مئة مؤمن لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ونُقلت وقائعها في جميع أنحاء العالم.