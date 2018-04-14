البابا تواضروس يستقبل الرئيس البرتغالي في كاتدرائية العباسية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية – العباسية، وشارك قداسته في استقباله اصحاب النيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية

و الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيرا قداسة البابا والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية والدكتور هاني كميل رئيس الديوان البابوي والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات