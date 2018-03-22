البابا تواضروس الثاني يهنئ المرآة المصرية بعيد الاسرة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

في مستهل عظة الأربعاء الأسبوعية الذي عقده قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني مساء امس بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف بسموحة بالأسكندرية والتي حملت عنوان “الأسرة جسر السماء” هنأ قداسته المرأة المصرية بمناسبة عيد الأسرة، وقال قداسة البابا :

” كل سنة وحضراتكم طيبين أنا سعيد إنى معاكم في هذا اليوم وهذه المناسبة، عيد الأم بهنيء كل الأمهات والسيدات والشابات وزى ما مصر أسمته وزى ما سيادة الرئيس أسماه اليوم عيد المرأة المصرية، أنا سعيد أن نكون في هذا اليوم تذكار عيد الربيع وفى هذا العيد حسب التقاليد القديمة كانوا يقولون هذا هو عيد الخليقة فتقول التقاليد القديمة إن الله خلق العالم في هذا الزمن اللي هو زمن الربيع باعتبار أن كل أم هي ربيع في أسرتها وربيع في حياتها وفى مجتمعها.

وأضاف: أنا بهنئ كل الأمهات والحقيقة درج العرف أنهم يختاروا بعض الأمهات في هذه المناسبة لكن الحقيقة كل الأمهات مفروض نختارهم ونقدرهم ونعظم دورهم في حياة الأسرة والمجتمع والكنيسة وحياة الإنسان، وزى ما قال بعض الفلاسفة “المرأة هي نصف المجتمع لكنها تلد وتربى النصف الآخر.

وختم: النهاردة يوم جميل وكنيستكم جميلة وبفرح كل ما باجي فيها ومن هنا الأسرة تكون جسر السماء