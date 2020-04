الايطاليون  يحتفلون بانتهاء الفاشية بغناء “Bella Ciao” من شرفات المنازل

ا

(المستقلة)..احتفلت إيطاليا، السبت، بمرور 75 عاما على انتهاء الحكم الفاشي في البلاد والقبض على الحاكم بينيتو موسوليني.

وشارك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في إحياء الاحتفالات مرتديا كمامة احتفالا بـ “يوم التحرير” وإنهاء الحكم النازي في الحرب العالمية الثانية وانتصار المقاومة الإيطالية.

وخرج الإيطاليون إلى شرفات منازلهم لترديد كلمات أغنية “بيلا تشاو”.

وتعتبر أغنية “بيلا تشاو” أو “وداعا أيتها الجميلة” من أبرز الأغاني الفلكلورية في إيطاليا، انتشرت مع العاملات الإيطاليات في حقول الأرز، حيث كانت من أهم الأناشيد خلال موسم إزالة الأعشاب الضارة، بالأخص في وادي “بو” شمالي إيطاليا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وأعادت حركة المقاومة الإيطالية إحياء هذه الأغنية بين عامي 1943 و1945 ضد الاحتلال النازي لإيطاليا ومقاومة الفاشية تحت ظل موسوليني.

Italians sing #BellaCiao from their balconies to mark 75 years since end of Nazi occupation #BellaCiaoDaOgniBalcone #Nazi pic.twitter.com/fTzXdmtieg

— Avinash Anku (@avinash_anku) April 25, 2020