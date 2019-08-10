الايراد اليومي لكمرك طريبيل يسجل أكثر من ملياري دينار

(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت ٢٠١٩/٨/١٠ عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي اعلى ايراداً يوميا امس الجمعه حيث بلغ أكثر من ملياري دينار .

وقالت الهيئة في بيان ، ان استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا عن الأدارة المتميزة خلال الفترة الحالية .

اضافت ، ان ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي.