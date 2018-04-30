الاوراق المالية يبحث إمكانية الاستفادة من خبرات البورصات العربية

(المستقلة)..بحث سوق العراق للأوراق المالية إمكانية الاستفادة من خبرات البورصات العربية عند مشاركته في أعمال المؤتمر السنوي الثالث MENA Road show لأسواق الأوراق المالية والمستثمرين، مؤكدا على نجاحه في شراكة القطاعين العام والخاص .

وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام أن سوق العراق للاوراق المالية يشارك الى جانب الاسواق العربية في أعمال المؤتمر السنوي الثالث MENA Road show لأسواق الأوراق المالية والمستثمرين المنعقد في دولة الامارات والذي كان في افتتاحه رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتي عبيد الزعبي بمشاركة ايضا امين عام اتحاد الهيئات العربية جليل طريف، لافتا الى أن السوق شارك بورقة تمحورت حول خطط سوق العراق لجذب الاستثمار وتحديات النشاط .

واوضح انه تم الاتفاق خلال المؤتمر مع الأمين العام لاتحاد الهيئات العربية على التعاون في مجال التدريب وبحث التعليمات والقواعد السائدة في الأسواق العربية، مضيفا انه سيكون لمؤسسة Thomson Reuters دور مميز في إمكانية الربط المعلوماتي والبيانات مع الوكالة، الى جانب بحث الاستفادة من خبرات البورصات العربية في استخدام التطبيقات الحديثة للتداول وجذب الاستثمار، فضلا عن إمكانية التعاون مع خبراء من شركة NASDAQ من اجل المساعدة في دعم الدور الجديد لمستقبل الأنظمة الإلكترونية في البورصات وفي سوق العراق للأوراق المالية أيضا للسنوات القادمة .

وأشار عبد السلام الى ان سوق العراق للأوراق المالية كان له دور في إنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص وآلية الانتقال إلى اقتصاد السوق من خلال الشراكة في تاسيس الشركات المساهمة المختلطة وايضا من خلال العمل على إصدار قانون يشجع اصدار الأدوات المالية الحديثة والعمل على إصدار تعليمات البيع القصير Short Silling .

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