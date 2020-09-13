الاوراق المالية : عدد الأسهم المتداولة 43.617 مليار سهم بقيمة 18.263 مليار دينار

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الأحد، عن ارتفاع عدد الأسهم المتداولة وقيمتها خلال الأسبوع الماضي ، مشيرا ان عدد الأسهم المتداولة بلغت 43.617 مليار سهم بارتفاع بلغ 313% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 18.263 مليار دينار.

وقال السوق في تقرير له إن “عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 46 شركة منها 37 في السوق النظامي و7 في السوق الثانوي من أصل 105 شركة مدرجة في السوق”.

وأضاف السوق، أن “عدد الأسهم المتداولة بلغت 43.617 مليار سهم بارتفاع بلغ 313% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 18.263 مليار دينار بارتفاع بلغ 89.4% قياسا بالأسبوع الذي سبقه تحققت من خلال 1503 صفقة”.

وأشار إلى، أن “مؤشر الأسعار المتداولة اغلق على ISX60 على 470.50 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.7% عن اغلاقه في الاسبوع الذي سبقه”.

وبلغ اسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي 786 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 563 مليون دينار في حين بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 894 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 454 مليون دينار .