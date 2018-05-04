الاهلي المصري يستعد لمواجهة الترجي التونسي مساء اليوم

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

شدد أحمد أيوب، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي صعوبة مواجهة الترجي التونسي اليوم في التاسعة مساء على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في افتتاحية مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: دائما تبقى مواجهات الأهلي والترجي ذات طابع خاص؛ نظرا لمكانة وشعبية الفريقين على الصعيدين العربي والإفريقي.

وأوضح أن الأهلى يتطلع لتحقيق الفوز اليوم بحثا عن السير خطوة إيجابية في مشواره بدوري المجموعات وذلك قبل الخروج إلى أوغندا لمواجهة كامبالا سيتي يوم 15 مايو الجاري.

وأوضح أن لاعبي الأهلي جاهزين فنيا ونفسيا لمواجهة اليوم من أجل تحقيق الفوز لاستكمال مشوار البطولة بنجاح، مؤكدًا أن استعادة دوري أبطال إفريقيا والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية يبقي هدفا رئيسيا نتطلع لبلوغه هذا العام.

وذكر أيوب أن لاعبي الأهلي لديهم دوافع كبيرة تدفعهم لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.