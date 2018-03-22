الان لبلبة ضيفة علي راديو مصر مع علا الشافعي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تحل الان النجمة الكبيرة لبلبة ، ضيفة على ثانى حلقات برنامج “دكان الفن”، والذى تقدمه الناقدة الفنية والكاتبة الصحفية علا الشافعى على راديو مصر، حيث تذاع الحلقة من 6 إلى 8 مساء .

وتكشف لبلبة العديد من الكواليس الخاصة بعلاقتها بوالدتها الراحلة، وكيف كانت تربيتها لها، خاصة مع بدايتها الفنية، ونصائحها التى مازالت حاضرة معها، وأيضا تكشف لبلبة الدرس المستفاد من لقاءها بالراحل محمد عبد الوهاب حينما كانت طفلة .

وتتحدث لبلبة عن علاقتها بالعديد من النجوم منهم عادل امام، وكواليس عملها معه فى الدراما، وعاطف الطيب، ونيازى مصطفى الذى تعتبره مكتشفها، والموسيقار الراحل عمار الشريعى، ويوسف شاهين والنجوم نور الشريف وأحمد زكى .