منذ قليل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي العشرين للسينما التسجيلية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

افتتحت منذ قليل الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام السينمائية التسجيلية في قصر ثقافة الإسماعيلية بحضور وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم ووزير التنمية المحلية ابوبكر الجندي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر وخالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما .

والقي الكلمة الافتتاحية عصام زكريا رئيس المهرجان الذي أكد حرص المهرجان علي ان تكون هذه الدورة استثنائية وذلك بسبب تركيزها علي مدينة الإسماعيلية وثقافتها المميزة وكذلك دعوة العديد من الفائزين في الدورات السابقة وايضاً اشراك طلاب الجامعات المصرية في المسابقات اضافة لدعوة العديد من النقاد والحكام من مختلف الجنسيات والاهم أشراك شباب الإسماعيلية حيث أشار زكريا الي ان طموح ادارة المهرجان هو ان يصبح للمهرجان قاعدة عريضة في عروس القناة مدينة الإسماعيلية

كمااكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية علي سعيه لان تصبح المدينة منارة إقليمية للثقافة وتمني ان تكون السياحة نشاطا رئيسيا وأشار الي ان نسخة المهرجان العشرين هي نسخة استثنائية لانها تخاطب وجدان ومشاعر أهل الإسماعيلية .

الجدير بالذكر ان المهرجان بدآ بأغنية رائعة لأربعة شباب وجهوا كلماتهم لشعب الإسماعيلية عروس القناة .

وفي ذات السياق أكدت وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم علي التعاون بين مهرجان الإسماعيلية ووزارة الثقافة .

وفي لفتة جميلة كرم المهرجان الناقد الراحل علي ابوشادي وتسلم درع التكريم نجليه احمد واسلام .