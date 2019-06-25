الانواء الجوية : مناطق تشهد حرارة تفوق الخمسين مئوية

(المستقلة)… أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة سترتفع تدريجياً خلال الأسبوع الحالي.

وقالت الهيئة في بيان إن “الطقس سيكون اليوم الأحد في عموم البلاد صحواً فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصل العظمى منها في بغداد 45 درجة مئوية”، مضيفةً أن “الطقس سيكون ليوم الاثنين في عموم البلاد صحواً مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة”.

وتابع أن “الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم الثلاثاء صحواً، ولا تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع ارتفاع لدرجات الحرارة لبضع درجات وقد تصل في بعض الأماكن إلى 50 درجة مئوية”.

وأشار البيان إلى أن “الطقس ليوم الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحواً ولا تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع ارتفاع لدرجات الحرارة لبضع درجات وقد تصل في بعض الأماكن إلى 50 درجة مئوية”.

واردف أن “الطقس ليوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً بدون تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة”، مبينة ان “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون صحواً، ولا تغيير في درجات الحرارة، وقد تصل درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى 50 درجة مئوية”.(النهاية)