الانواء الجوية : طقس البلاد مشمس وحار جدا ولا تغيير في درجات الحرارة

المستقلة ..اكدت توقعات الهيئة العامة للأنواء الجوية ، إلى عدم وجود اية تغييرات على درجات الحرارة لهذا اليوم.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت “المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، إن “طقس البلاد لهذا اليوم مشمس وحار جدا، ولا تغيير في درجات الحرارة المتوقعة عن يوم أمس، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في المنطقة الوسطى”.

وتابعت، “أما المنطقة الشمالية ستشهد طقسا غائما بشكل جزئي، واجواء حارة، فيما ستشهد المنطقة الجنوبية طقسا مشمسا حار جداً”.