الانواء الجوية تكشف عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة وفي عموم البلاد

المستقلة /- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، ان طقس يوم غد الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مشمسا حار جداً، وفي المنطقة الشمالية مشمساً حاراً، مشيراة الى ان “درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد بمعدل 45 مْ”.

وأضافت،” ان طقس السبت المقبل سيكون في الوسط والجنوب، مشمساً حار جداً، وفي المنطقة الشمالية، مشمساً حاراً، ولا تغير في درجات الحرارة بعموم مناطق البلاد عن اليوم السابق”.

أما طقس الأحد سيكون في” الوسط والشمال، مشمساً حاراً، وفي المنطقة الجنوبية مشمسا حار جداً، ولا تغير في درجات الحرارة بعموم المناطق”.

وأشارت الى ،”ان طقس الأثنين فيكون في الوسط والشمال، مشمساً حاراً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية وفي المنطقة الجنوبية مشمساً حار جداً، ولا تغير في درجات الحرارة