الانواء الجوية العراقية: طقس الأيام الأربعة المقبلة صحو مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة

(المستقلة) … اعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، عن توقعاتها لطقس الأيام الأربعة المقبلة، لافتة الى ارتفاع قليل بدرجات الحرارة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً في المناطق كافة فيما تبلغ درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 42 مْ وفي البصرة 44 مْ”.

وأضافت ان “طقس السبت المقبل سيكون صحواً بالمناطق كافة وترتفع الحرارة قليلا في الوسط وبضع درجات في الشمال ولا تتغير في الجنوب”.

وتابعت ان “طقس الاحد سيكون صحواً في المناطق كافة ودرجة الحرارة ترتفع قليلا في الوسط والشمال وبضع درجات في الجنوب”، مشيرة الى ان “طقس الأثنين سيكون صحواً وترتفع درجات الحرارة قليلاً”.