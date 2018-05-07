الانواء الجوية العراقية : اليوم وغدا .. أمطار رعدية ليلية مصحوبة بـ”برد”

(المستقلة) … توقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، أن تشهد المناطق الوسطى من البلاد اليوم وغدا الثلاثاء تساقط امطار رعدية ليلية مصحوبة ببرد (حالوب) وانخفاض بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “الطقس في المنطقة الوسطى اليوم الاثنين سيكون غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة ثم تشتد ليلا لتكون متوسطة مع حدوث زوابع رعدية وتساقط للحالوب، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا عن يوم امس”، مشيرة الى ان “الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون طقسا غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة ليلية تكون رعدية احيانا”.

واضافت الهيئة ان “الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية يوم غد الثلاثاء سيكون غائم مصحوب بتساقط امطار تكون متوسطة الى غزيرة الشدة في بعض الاماكن وحدوث عواصف رعدية مع فرصة لتساقط الحالوب، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”،مبينة ان “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون طقس غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة ثم تشتد ليلا لتكون متوسطة الى غزيرة مع حدوث زوابع رعدية وتساقط حالوب”.

يذكر ان البلاد شهدت خلال شهر نيسان وبداية ايار الحالي تساقط امطار غزيرة ادت في بعض الاحيان الى غرق الشوارع العامة.