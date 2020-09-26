الانواء الجوية : الطقس مشمسا ودرجة الحرارة اقل 45 في عموم البلاد

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا بدرجات حرارة ادنى من 45 مئوية ، في عموم البلاد”.

وذكر بيان للهيئة تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، ان طقس يوم غد الاحد في المنطقتين الوسطى والشمالية ، سيكون ، مشمسا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، الرياح شمالية غربية ، معتدلة الى نشطة السرعة ( 30-40 )كم/س تسبب تصاعد الغبار في اماكن متعددة منها ، مدى ، الرؤية ( 6-8 )كم ، اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس مشمسا وحارا، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق “.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 23 مئوية والعظمى 42 مئوية ، وفي البصرة سنكون درجة الحرارة الصغرى 27 مئوية ، والعظمى 45 مئوية “.

واوضح ” ان طقس يوم الاثنين المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية ، مشمسا ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ، الرياح شمالية غربية معتدلة ، الى نشطة السرعة ( 30-40 )كم/س تسبب تصاعد الغبار في اماكن متعددة منها ، اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس مشمسا ، درجات الحرارة تنخفض قليلا ، الرياح شمالية غربية

معتدلة الى نشطة السرعة ( 30-40 )كم/س تسبب تصاعد الغبار في اماكن متعددة منها “.