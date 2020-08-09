الانواء الجوية : الطقس متباين بين الصحو والغائم ودرجات الحرارة دون 50 مئوية
المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا ، بين الصحو والغائم جزئيا بدرجات حرارة دون 50 مئوية .
وذكر بيان للهيئة تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، ان الطقس سيكون في المنطقة الوسطى صحوا حارا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا . والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س تنشط نهارا الى (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم . وفي المنطقة الشمالية الطقس سيكون مشمسا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائما جزئيا حار ا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10)كم.
وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 28 مئوية والعظمى 46 مئوية.
وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك والموصل 26 مئوية واعلاها في النجف الاشرف 32 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 38 مئوية واعلاها في البصرة 48 مئوية.
وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل.. طقسا وحركة رياح مع انخفاض بدرجات الحرارة في المنطقة الجنوبية.
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