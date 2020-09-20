الانواء الجوية : الطقس سيكون مشمسا حارا بدرجات حرارة ادنى من 45 مئوية

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا حارا بدرجات حرارة ادنى من 45 مئوية .

وذكر بيان للهيئة تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد :” سيكون طقس يوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمسا وحارا ، والرياح في الاقسام الشرقية من المنطقة الوسطى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، وفي الاقسام الغربية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، ومدى الرؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الجنوبية تكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س تنشط على فترات خاصة في الاقسام الشرقية منها(20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن بمدى رؤية (8-10 )كم وفي الغبار (4-6)كم”.

وفي المنطقة الشمالية الطقس مشمس، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 23 مئوية والعظمى 41 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية وكركوك 22 مئوية واعلاها في صلاح الدين وكربلاء والنجف والناصرية 27 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 37 مئوية واعلاها في البصرة 45 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل ..طقسا ودرجات حرارة ،مع حركة رياح متباينة مابين المعتدلة الى النشطة.