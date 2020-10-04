الانفصاليون الأرمن يستهدفون ثاني أكبر مدينة أذرية وتركيا تدين

المستقلة ..أدانت تركيا اليوم، الأحد، “الهجمات الأرمنية” على ثاني كبرى المدن الأذرية، وهي غنجه، بحسب ما ذرته وكالة فرانس برس نقلاً عن وزارة الخارجية التركية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن “الهجمات الأرمينية التي تستهدف المدنيين اليوم في ثاني كبرى المدن الأذربيجانية غنجه تعد مؤشراً جديداً على موقفها (يريفان) الذي لا يعترف بالقانون. ندين هذه الهجمات”.

وفي يوم لم تهدأ الاشتباكات خلاله، هزت ضربات جديدة أعقبتها انفجارات اليوم الأحد مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في إقليم ناغورني قره باغ الذي يشهد قتالاً عنيفاً بين الانفصاليين الأرمن والقوات الأذرية.

ودوت صفارات الإنذار قرابة الساعة 9:30 صباحاً (05:30 بتوقيت غرينتش) في المدينة قبل دوي الانفجارات.

من جانبها، أشارت السلطات الأذرية إلى أنها اتخذت “إجراءات انتقامية” بعد إطلاق الصواريخ من قبل الانفصاليين الأرمن من ستيباناكيرت. وقالت وزارة الدفاع الأحد إن ثاني مدن أذربيجان “تحت نيران” القوات الأرمنية.

ونشرت الوزارة عبر تويتر تغريدة جاء فيها “غاندجا تحت النيران الأرمنية.

وقالت السلطات الأرمنية في إقليم قره باغ الانفصالي إن القوات العسكرية للإقليم دمّرت مطاراً عسكرياً تابعاً للقوات الأذرية، دون أن تحدد موقعه، بعدما كانت أعلنت أمس أنها صدّت هجوماً واسعاً للجيش الأذري.