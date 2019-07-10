الانتهاء من أعمال تطوير منطقة شجرة مريم الاثرية.

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

انتهت وزارة الآثار من اعمال تطوير الموقع العام لشجرة مريم الموجوده بمنطقة آثار المطرية.

و أوضح الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن هذا المشروع ياتي في اطار اهتمام وزارة الاثار بتطوير المنطقة و غيرها من المناطق الاثرية المدرجة على قائمة مسار رحلة العائلة المقدسة، مشيرا الي انه تم استكمال كافة اعمال تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة كمنظر جمالي للمنطقة، وتوريد كافة أعمال خدمات رفع المياه والتي تعمل بكفاءة عالية، بالاضافة الي تجهيز منطقة الكافيتريات، وتطوير نظام الاضاءة بالمنطقة الاثرية، ورفع كفاءة الحديقة العامة، وعمل قاعاتين عرض دائمة بالمنطقة لتعرف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر وتاريخ شجرة مريم من خلال عرض افلام تسجيلية ووثاقية، و بذلك يكون الموقع جاهز تماما لاستقبال الزائرين.

تعتبر منطقة شجرة مريم واحده من اهم المناطق الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة والتي منها اديرة وادي النطرون وكنيسة ابي سرجة ودير المحرق باسيوط