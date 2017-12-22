الانتماء الوطني يعقد مؤتمره التأسيسي

(المستقلة)..عقد في بغداد ،اليوم الجمعة ، المؤتمر التأسيسي لحزب الانتماء الوطني تحت شعار “خيمة الوطن الواحد المزدهر وتضحيات أبناءه الغيارى “.

وقال عضو المؤتمر التأسيسي احمد السلماني في كلمة ألقاها في مستهل المؤتمر الذي عقد بحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية “أن الانتماء لهذا الحزب جاء لكوننا نؤمن في بناء دولة بعيدة عن الشعارات الرنانه “.

واشار الى ان “الحزب يضم خيرين من الاصلاء الذين يسعون إلى إشاعة الحرية بين جميع مكونات الشعب ويسعون إلى الاعمار والبناء “.

واعرب عن سروره بالتوجه نحو “بناء العراق مابعد مرحلة داعش وبناء دولة مدنية “.

وأكد ان “الحزب يؤمن بسيادة القانون والاحتكام إلى القضاء لبناء مؤسسات دولة مدنية “. مبينا ان “الحزب يسعى إلى بناء دولة قوية تسعى إلى مكافحة الفساد “.

واشار السلماني الى ان حزب الانتماء “يسعى إلى بناء علاقات سياسية مع دول الجوار والتاكيد الحفاظ على وحدة وسيادة البلد دون التدخل بسيادته كما يسعى الحزب إلى النهوض بالمؤسسات من خلال التشريعات البرلمانية “.