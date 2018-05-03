الانتربول يعتقل مسافرا يونانيا في مطار البصرة الدولي

(المستقلة) … اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، ان الانتربول الدولي اعتقل مسافرا يونانيا في مطار البصرة الدولي، مبينة انه تم احالته الى مركز شرطة المحافظة لاتخاذ اجراءات قانونية بحقه.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان “مكتب الشرطة العربية والدولية الانتربول تمكن اليوم، من اعتقال مسافر يوناني في مطار البصرة الدولي”.

واضافت الهية ان “المعتقل يحمل جواز سفر يوناني مزور من خلال استبدال الصفحة الرئيسية كاملة بمعلومات جديدة”، مشيرة الى انه “تم احالته الى مركز شرطة مطار البصرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

يشار الى أن هيئة المنافذ الحدودية تعلن بين فترة واخرى عن ضبط العديد من الاشخاص بحوزتهم مواد ممنوعة، او انهم دخلوا للبلاد بصورة غير قانونية.