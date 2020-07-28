الانتخابات الامريكية : تأجيل موعد ومكان المناظرة الانتخابية بين ترامب وبايدن

المستقلة / متابعة /- مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، تقرر تغيير موقع انعقاد أول مناظرة بينهما، إلى كليفلاند في ولاية أوهايو في 29 سبتمبر القادم.

وكان من المقرر إقامة المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي وخصمه السياسي في جامعة نوتردام في ولاية إنديانا، إلا أن المكان تم تغييره بسبب مخاوف حيال الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتستضيف المناظرة جامعة كايس ويسترن ريزيرف ومركز كليفلاند كلينيك للدراسات الطبية.

ومن المقرر أن تكون هناك مواجهات بين المرشحين الجمهوري الديمقراطي في ثلاث مناظرات رئاسية في الفترة القادمة وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل.

ويتوقع أن تنعقد المناظرة الرئاسية الثانية في 15 أكتوبر المقبل في ولاية ميامي الأمريكية، وذلك بعد نقل مكان انعقادها من جامعة ميتشيغان.

أما المناظرة الثالثة فتنعقد في ناشفيل في 22 أكتوبر المقبل.

ويتقدم بايدن على ترمب بنحو 15% في استطلاعات الرأي، وهو ما لايقبله ترامب.