الانتخابات الامريكية : الغاء المناظرة الرئاسية المقررة في 15 اكتوبر الحالي

المستقلة /- أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأميركية، أن المناظرة الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 15 أكتوبر بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن ألغيت.

وقالت اللجنة ، إن الحملتين أعلنتا عن “خطط بديلة لذلك التاريخ”.

وأضافت، “من الواضح الآن أنه لن تجرى مناظرة في 15 أكتوبر، وستركز لجنة المناظرات الرئاسية اهتمامها على الاستعدادات للمناظرة الرئاسية النهائية المقرر عقدها في 22 أكتوبر”.

وبعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا، حولت اللجنة هذه المناظرة التي كان مقررا إجراؤها في ميامي بولاية فلوريدا إلى لقاء افتراضي، وهو ما رفضه الرئيس بشكل قاطع.

ومن المقرر إجراء مناظرة ثالثة بين المرشحين في 22 أكتوبر.

وكشفت وسائل إعلام أميركية أن المناظرة الثالثة المقرر إقامتها في تينسي لا زالت قائمة في موعدها المقرر.