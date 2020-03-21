الانبار تمدد حظر التجوال وصلاح الدين ترفع حالة التأهب

( المستقلة)…. قررت خلية الأزمة في الانبار تمديد حظر التجوال في المحافظة فيما رفعت محافظة صلاح الدين حالة التأهب لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان لخلية الأزمة في محافظة الانبار وتلقته ( المستقلة) اليوم السبت أن “اجتماع خلية الازمه المركزية في المحافظة قرر غلق كافة مداخل المحافظة عدا سيطرة الصقور، وتمديد الحظر إلى السبت المقبل، مع فرض غرامة 250 الف على السيارة المخالفة”.

وأضاف البيان أنه “تم تخويل خلية الازمه في القضاء منح تصريح لعدد من الموظفين في الدوائر وليس كل الموظفين”، مشددا على ضرورة أن “تقوم الشرطة والقوات الامنية منع التجمعات بكافة اشكالها، ومنع التنقل بين اقضية المحافظة”.

وتقرر خلال الاجتماع ايضا “الابقاء على الجنود المجازين في منازلهم والابقاء على الجنود المتواجدين في الوحدات العسكرية لمدة أسبوعين”.

بدوره قرر محافظ صلاح الدين رئيس خلية الأزمة الدكتور عمار جبر خليل السماح فقط بمرور شاحنات النفط و المواد الغذائية عبر سيطرة شيخ ابراهيم جنوب المحافظة على أن يتم غلقها بالكامل غدا الاحد و منع تنقلات منتسبي القوات المسلحة و الحشد الشعبي و المواطنين”.

كما قرر المحافظ رفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى في اجراء احترازي متقدم لمحاصرة جميع احتمالات تسرب فايروس كورونا الى صلاح الدين.( النهاية)