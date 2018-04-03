الانبار تعقد مؤتمرها الاستثماري في بيروت يوم 25 نيسان  

(المستقلة)..تستضيف بيروت في 25 و26 نيسان/أبريل الجاري المؤتمر الدولي السنوي الرابع للإستثمار في الأنبار، كبرى محافظات العراق، برعاية محافظ الأنبار محمد ريكان الحلبوسيوبالتعاون مع حكومة الأنبار وهيئة استثمار الأنبار.

ويجمع المؤتمر الذي يُقام في فندق ومنتجع كمبينسكي سمرلاند في بيروت مسؤولين حكوميّين بارزين وممثلي شركات استثمار ضخمة محليّة وإقليميّة ودوليّة، يناقشون مجموعة واسعة من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات. وستعرض حكومة الأنبار عدداً من المشاريع التي تندرج في إطار مبادرات إعادة الإعمار.

وقال مدير هيئة استثمار الأنبار مهدي النومان إن المؤتمر “سيجذب شركات محليّة وأجنبيّة لتشجيعها على الاستثمار في الأنبار”، وأضاف: “سنعرض فرص استثمار فريدة وضخمة خلال المؤتمر والدعم الذي سنقدّمه للمستثمرين ومشاريعهم”.

وتُعتبر الأنبار التي تبلغ مساحتها ثلث مساحة العراق، وجهة استثماريّة واعدة للمستثمرين المحليّين والأجانب، وهي غنيّة بالموارد وتختزن احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي وكمّيات كبيرة من الموارد الطبيعيّة غير المستغلّة. وللأنبار، القريبة من العاصمة بغداد، معابر حدودية مع المملكة العربيّة السعوديّة والأردن وسوريا.

ويبني المؤتمر على النجاح الذي حققته المؤتمرات السابقة ولاسيّما الثاني عام 2011 في اسطنبول والثالث عام 2013 في اربيل، وشارك في كل منهما أكثر من 300 ممثّل لنحو مئة شركة عراقيّة ودوليّة.

ودعا المنظمون المهتمين والراغبين في مزيد من المعلومات إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر www.investanbar.com.