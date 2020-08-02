الامن الوطني : القبض على شخص بحوزته 1183 شريحة هاتف غير مسجلة

(المستقلة)… أعلن الأمن الوطني العراقي القبض على شخص بحوزته 1183 شريحة هاتف غير مسجلة جنوب محافظة صلاح الدين.

وقال الامن في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن ” قوة من جهاز الأمن الوطني في جنوب محافظة صلاح الدين تمكنت من القاء القبض وفق اوامر قضائية على شخص يتاجر بشرائح الهاتف بصورة غير رسمية وبأعداد كبيرة دون تسجيل بيانات مشتريها”.

وأوضح البيان أن “عملية القبض تمت عبر استدراجه من احدى المحافظات”، مشيراً إلى “ضبط بحوزته 1183 شريحة؛ اذ جرى تدوين اقواله اصولياً واحالته مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”. (النهاية)