الامن النيابية : سيتم استضافة الكاظمي في البرلمان بعد عودته من واشنطن

المستقلة /- تعتزم لجنة الامن والدفاع النيابية استضافة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في مجلس النواب بعد عودته من واشنطن .

وذكر عضو اللجنة النائب بدر الزيادي ، في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، ان ” زيارة الكاظمي الى واشنطن بروتوكولية ، وستكون الاجتماعات مناقشات عامة ذات بعد اقتصادي لان الشركات الامريكية تريد الاستثمار في العراق “، عادا ان ” الوفد العراقي لايمكنه مفاتحة الولايات المتحدة حاليا لجدولة خروج قواتها ، لاسيما ان الزيارة جاءت مع وجود ضغوط دولية وداخلية وعدم استقرار الوضع العراقي امنيا واقتصاديا “.

واضاف ” هناك اتفاق لعقد اجتماع مشترك بين رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية بعد عودته من واشنطن “، مبينا ان ” لجنة الامن والدفاع النيابية ستطلب استضافة الكاظمي لمناقشة ملف اخراج القوات الاميركية وما تم الاتفاق بشأنه مع الولايات المتحدة “.

واوضح ان ” الكتل السياسية لاتزال تعول ان تكون زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن للبحث بالتفصيل ملف اخراج القوات الاميركية من العراق دون تأجيل أي بنود اخرى “.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحـة مصطفى الكاظمي يزور واشنطن حاليا ، ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء اليوم .