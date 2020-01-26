الامن الروسي يتجسس على ناشطة سياسية بوضع كاميرا في غرفة نومها!

(المستقلة).. كشفت الناشطة الروسية، أنستازيا شيفتشينكو، التي تمو وضعها رهن الإقامة الجبريّة في منزلها منذ عام ، عن تثبيت كاميرا تجسس في غرفة نومها، صوَّرت كل شيء سراً طوال شهور.

وقالت شيفتشينكو ان المحققين عرضوا عليها اللقطات التي تم تسجيلها بواسطة كاميرا التجسس.

وتتضمن اللقطات صوراً لها بملابسها الداخلية، سُجِّلت أثناء سعي المحققين للحصول على أدلة تدينها بنشاط سياسي يجرمه القانون.

و أعربت عائلتها، التي سُجلت محادثاتهم أيضاً، عن غضبهم إزاء ما سموه بـ”خطوة دنيئة للغاية” من جانب السلطات.

وشيفتشينكو، البالغة من العمر 40 عاماً، ممنوعة من التواصل مع العالم الخارجي من شقتها السكنية، في مدينة روستوف الجنوبية على نهر الدون.

وتقول ابنة الناشطة، فلادا، إن “والدتها عرفت من المحققين في الخريف الماضي أنهم تنصتوا على شقة الأسرة، عندما قدموا لها نسخاً من تلك التسجيلات مصحوبة بتعليقات مكتوبة”.