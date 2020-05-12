الامم المتحدة نتطلع للعمل مع حكومة الكاظمي بمايخدم سيادة وإستقرار العراق

( المستقلة)… استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، التي قدّمت التهنئة بتشكيل الحكومةالجديدة.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي وتلقته ( المستقلة).. اليوم الثلاثاء ان بلاسخارت أنها تتطلع الى العمل مع الحكومة الجديدة بمايخدم سيادة وإستقرار العراق، وإسناد الحكومة في تنفيذبرنامجها.

من جهته رحب رئيس مجلس الوزراء بتعاون الأمم المتحدة مع العراق في مختلف المجالات، مؤكدا أن العراق يتطلع الى تعزيز العلاقة مع المنظمة الدولية بما يخدم العراق،خصوصا دعم العملية الانتخابية ومكافحة جائحة كورونا.( النهاية)