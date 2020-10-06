الامم المتحدة تناقش واقع حقوق الإنسان في البصرة والتحقيقات الخاصة بالاغتيالات

المستقلة /- بحث مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي ” مع نائب ممثل الامين العام للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في العراق إيرينا فويا شكوفا-سوليورانو ” واقع حقوق الإنسان في البصرة والتحقيقات الخاصة بالاغتيالات.

وذكر المكتب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء , ” تناول اللقاء الملفات الخاصة بالصحة والتربية وملف حرية الرأي وحرية الإعلام ومتابعة التحقيقات الخاصة بالاغتيالات وشهداء وجرحى التظاهرات والأوضاع الحرجة على مستويات عديدة .

وأضاف ” تم التأكيد على ضرورة أن يكون هناك دعم اكبر للإفراد من قبل برنامج الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في محافظة البصرة والعراق بشكل ./انتهى