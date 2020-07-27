الامم المتحدة تشجب أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت في بغداد

المستقلة … علقت الأمم المتحدة ، على أحداث ساحة التحرير الأخيرة، فيما رحبت بالتزام الحكومة إجراء تحقيق بشأن الواقعة، ومحاسبة المقصرين.

وشجب بيان للأمم المتحدة تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، ” أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت خلال احتجاجات بغداد الليلة الماضية، ونرحب بالتزام الحكومة بالتحقيق ومحاسبة الجناة”.

وأضاف، “العراقيون في وضع صعب وهم يواجهون تحديات عديدة، ويجب حماية حقهم في الاحتجاج السلمي دون قيد أو شرط”.

وعادت القنابل الدخانية، إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، بالتزامن مع انطلاق احتجاجات شعبية، ضد التقصير الحاصل في ملف الطاقة الكهربائية.

وأظهر مقطع مرئي بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام القوات الأمنية، الدخانيات، لصد المتظاهرين، فيما تحدثوا عن إصابة أحدهم.

وتظاهر العشرات من الشبان المحتجين، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما رفعوا جملة من المطالب، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة في البلاد.

وشهدت الساحة تجمع عشرات من المتظاهرين، الذي رددوا شعارات تندد التقصير الحاصل في ملف الخدمات، وخاصة الطاقة الكهربائية، حيث شهدت عدة مناطق نقصاً في ساعات التجهيز، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأقدم محتجون، على إشعال النار في إطارات السيارات، وجعلها حاجزاً مع القوات الأمنية.