الامم المتحدة تدعو الى خطوات فورية في العراق لتجنب “الدمار”

( المستقلة) …اعرب الامين العام للامم المتحدة، صباح الاحد، عن “قلقه البالغ” إزاء الهجمات المتكررة في العراق والمنطقة.

ودعا أنطونيو غوتيريش، في بيان “جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية نحو تهدئة الوضع منعاً لوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات والدمار”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، امس السبت، أن اثنين من الجنود الأميركيين الثلاثة، الذين أصيبوا في أحدث هجوم صاروخي في العراق حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد، في أول تأكيد بإصابة أميركيين.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في امس السبت، أن 33 صاروخا من طراز كاتيوشا سقطت على قاعدة التاجي شمالي بغداد، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع على القاعدة، التي تضم قوات للتحالف الدولي.

ومساء الأربعاء الماضي، تعرضت قاعدة التاجي إلى هجوم صاروخي أدى إلى مقتل أميركيين اثنين وبريطاني، واتهمت واشنطن كتائب حزب الله العراقي، بالوقوف وراء الهجوم.

وردت واشنطن فجر الجمعة بقصف مواقع امنية وعسكرية في محافظات بابل وكربلاء ومنطقة البوكمال على الحدود السورية مع العراق.( النهاية)