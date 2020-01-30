الامم المتحدة تحذر من استمرار قتل المحتجين المطالبين باجراء تغيير

(المستقلة)… حثت منظمة الامم المتحدة يوم الخميس على ضرورة اجراء اصلاحات سياسية في العراق، محذرة في الوقت ذاته من استمرار قتل المحتجين المطالبين باجراء تغيير جذري على ادارة الحكم في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان اليوم انه “مع استمرار العنف و الاصابات في سياق الاحتجاجات فان الممثل الخاص للامين العام للعراق، جانين هينيس ، تحث الجهود المبذولة على زيادة الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من اجل كسر الجمود السياسي والذهاب قدما باصلاحات كبيرة”.

واضاف البيان ان ” استمرار الخسارة في ارواح الشباب واراقة الدماء يوميا امر لا يحتمل”.

وعبر البيان عن اسفه لـ”قتل ما لا يقل عن 467 متظاهرا واكثر من 9,000 جريح منذ 1 تشرين الاول / اكتوبر”. (النهاية)