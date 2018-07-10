الامطار تغرق اليابان … والقتلى بالعشرات

(المستقلة)..أعلنت السلطات اليابانية عن ارتفاع الحصيلة الموقتة للأمطار الغزيرة التي هطلت في الايام الاخيرة على غرب اليابان بكميات غير مسبوقة منذ 30 عاما إلى 141 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا إن هذه الحصيلة الموقتة للقتلى يضاف اليها عشرة مفقودين على الاقل، علماً بأن وسائل الاعلام تتحدث عن اعداد اكبر بكثير.

وأضاف “ان 75 الف شخص شاركوا الثلثاء في عمليات البحث عن ناجين محتملين، وفي أعمال التنظيف وازالة الركام في المناطق المنكوبة في غرب الارخبيل حيث لا يزال عشرات الاشخاص في عداد المفقودين”.

وأدت الأمطار التي هطلت بغزارة غير مسبوقة بين الجمعة والأحد الى فيضانات ضخمة وسيول وحلية واضرار مادية جسيمة، كما تسببت باحتجاز العديد من السكان في منازلهم التي رفضوا اخلاءها على الرغم من ان السلطات كانت قد نصحتهم بذلك بموجب اوامر غير ملزمة اصدرتها قبيل الكارثة.