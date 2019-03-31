الامانة العامة للوزراء : إطلاق برنامج تجريبي لتطبيق الحوكمة الالكترونية في العراق

(المستقلة) … اعلنت اللجنة العليا لتنسيق وإدارة النشاط الحكومي، اليوم الأحد، إطلاق برنامج تجريبي لتطبيق الحوكمة الالكترونية في العراق.

وقالت الامانة العامة للوزراء في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن ” اللجنة العليا لتنسيق وإدارة النشاط الحكومي باتجاه انشاء الحوكمة الالكترونية راجعت خطتها العامة بشأن مشروع الائتمتة ومراحل التنفيذ المتمثلة بإجراءات الشبكة الوطنية لربط المؤسسات الحكومية كافة وإنجاز مركز البيانات الوطني للاطلاع على منجزات الفرق الفرعية والتحديات التي تواجه عملها”.

واضافت ان “اللجنة اشارت الى انها بصدد إطلاق تجريبي لأحدى التطبيقات ضمن مشروع الحوكمة منتصف العام الجاري في عدد من الدوائر الحيوية أبرزها مفاصل دوائر التسجيل العقاري والضرائب والتسجيل العقاري وغيرها من الدوائر التي يرتبط عملها بشكل مباشر مع المواطنين”.

وأكدت اللجنة بحسب البيان على “اهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة، فضلاً عن استكمال الأمور الفنية واللوجستية واستكمال البنى التحتي وتهيئة متطلبات الربط والتعامل بالنافذة الواحدة”.