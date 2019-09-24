الامارات تشترك في الاحتفال بمرور 25 عاماً على مسلسل Friends

(المستقلة)..أثبت مسلسل الأصدقاء “فريندز” أنّه عمل تلفزيزني أيقوني تتوارث نجاحه الأجيال على مر الزمن، فقد احتفل العالم يوم أمس بمرور 25 عاماً على انطلاق مسلسل “فريندز”.

وكان لمدينة دبي طريقتها الخاصة للمشاركة في هذا الحدث، حيث أضاء برج خليفة بألوان شعار مسلسل Friends، قبل أن يتم بث عرض مضيئ على أنغام موسيقى أغنية المسلسل الافتتاحية التي تعرف بـ the Friends theme tune والتي نحفظ كلماتها جميعاً عن ظهر قلب.

و تضمّن العرض المضيء بث لأبرز مشاهد المسلسل الأيقونية، والتي تمّ اختيارها بعناية من حلقات المسلسل الـ236، لتذكر بجمل جوي الشهيرة، وتعليقات تشاندلر المضحكة، وإطلالات رايتشل الأنيقة..

واحتفل نجوم مسلسل “فريندز” بدورهم بمرور 25 عاماً على نجاح مسلسلهم، من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا من خلال تعليقاتهم على استمرار الصداقة في ما بينهم على الرغم من بعد المسافات ومرور الزمن، وعلى أهمية هذا المسلسل في حياتهم ومسيرتهم المهنية، شاكرين الجمهور على متابعتهم المستمرة للمسلسل..

وقال الممثل ديفيد شويمر، والذي أدى شخصية روس في المسلسل، في تعليق كتبه عبر انستغرام بالمناسبة “شكراً لكل محبي المسلسل حول العالم! لم نكن لننجح لولا متابعتكم”.

بدورها، علقت كورتني كوكس، المعروفة بمونيكا، قائلة “شكراً لمتابعينا الأوفياء حول العالم، لطالما قدمتم الدعم لنا”.

أما فيبي، أي الممثلة ليزا كودرو، فقالت عبر إنستغرام “قد نكون في أماكن مختلفة، لكننا متقاربون دوماً”.

في حين كتب الممثل مات لو بلان،المعروف بجوي، “كما لو كان ذلك البارحة، شكراً لجميع من يشاهد هذا العمل”.