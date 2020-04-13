الامارات ترحب بتكليف الكاظمي

( المستقلة)… رحبت الإمارات بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأعربت الخارجية الاماراتية في بيان عن “أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية”.

وأضاف البيان أن “دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها العراق الشقيق، والتحديات التي تواجهه حاليا، والتي تتطلب توافقا للعمل بإخلاص حرصا على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية” وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.

وأعربت الوزارة في البيان عن أملها أن “تتكاثف جهود القوى السياسية والشعبية لضمان مستقبل أفضل للعراق وللعراقيين”.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح الكاظمي وهو رئيس المخابرات منذ 2016، الخميس الماضي بتشكيل حكومة جديدة، وسط إجماع لافت من القوى السياسية في البلاد، وتأييد دولي وإقليمي.( النهاية)