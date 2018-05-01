الامارات تدعو لحل عربي في سورية

(المستقلة)..دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الى ضرورة عودة الدور العربي لحل الأزمة السورية، في ظل تعثر الجهود الدولية والإقليمية وقال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الثلاثاء: “مع تعثر الجهود السياسية الدولية والإقليمية، لابد من عودة الدور العربي وتفعيله للخروج بآلية فاعلة لحّل الأزمة السورية الدامية”.

ياتي ذلك فيما يجري الحديث عن احلال قوات عربية مكان الاميركية التي تنوي الانسحاب من الشمال السوري وفق ما اعلن الرئيس دونالد ترمب

وكان قرقاش قد أعرب خلال مؤتمر “فكر 16” الذي عقد بدبي مطلع أبريل الماضي، عن أسفه من تحييد العالم العربي عن جهوده في تسوية الأزمة السورية وتكثيف دور أطراف غير عربية في المنطقة.ة

وحذر الوزير الإماراتي من أن دول العالم العربي أصبحت خلال العقدين الماضيين، في ظل ضعف النظام العربي، ساحة للتدخل الخارجي ونفوذ دول الجوار، مثل إيران وتركيا وإسرائيل.

ودعمت الامارات المعارضة السورية في عدة مناطق في البلاد واشتركت في غرفة (الموك) التي كانت تعد الخطط للمقاتلين جنوب سورية الا انها كانت على اتصال امني مع النظام في ذات الوقت

وعبّر قرقاش عن دعم الإمارات للحل السياسي حصرا في سوريا، على أساس مقررات مؤتمر “جنيف-1″، مضيفا أن سوريا تعرضت لجروح عميقة والخيارات العسكرية “ليست الضماد المناسب لها”.