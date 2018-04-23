الامارات تبدأ اجراءات اعادة اعمار مسجد النوري ومنارة الحدباء

(المستقلة)… وقعت الإمارات الاثنين، مذكرة تفاهم ثقافية مع العراق، لتتكفل بإعادة بناء وترميم مسجد النوري ومنارة الحدباء الشهيرة في الموصل.

وقال وكيل وزير الثقافة والآثار قيس حسين رشيد ان وزيرة الثقافة الاماريتية نورا الكعبي توقع الاتفاقية مع اليونسكو لاعادة اعمار جامع النوري ومنارة او مأذنة الحدباء التي دمرت على يد عصابات تنظيم داعش.

وتابع “هناك مبادرات من دول اخرى بشان اعادة اعمار مدينة النمرود ومواقع اثرية اخرى سيعلن عنها لاحقا”.

وكانت الامارات اعلنت ارسال مندوب خاص لاعمار جامع النوري ومنارة الحدباء اللذين فجرهما تنظيم داعش في حزيران الماضي.

وشيد جامع النوري الكبير في الموصل في عام 1173، من قبل نور الدين زنكي بعد ان سيطر على المدينة.

وجامع النوري هو من مساجد العراق التاريخية ويقع في الساحل الأيمن للموصل، وتسمى المنطقة المحيطة بالجامع محلة الجامع الكبير.

وتردد اسم الجامع في الاخبار كثيرا بعد استيلاء ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية على الموصل عام 2014، وفيه أعلن زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي عن قيام “دولة الخلافة”.

وعادة ما تقترن كلمة الحدباء مع الموصل وتعد المئذنة أحد أبرز الآثار التاريخية في المدينة.(النهاية)