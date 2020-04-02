الالوسي يحمل قائد فيلق القدس الجديد مسؤولية اي عمل ضد القوات الامريكية

المستقلة / متابعة /- اكد عضو مجلس النواب الاسبق مثال الآلوسي، ان العراق دولة وشعباً لا يتحمل اي مسؤولية دولية عن اي عمل إرهابي يتورط به قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني ووكلائه في العراق.

وقال الآلوسي في تغريدة على “تويتر”تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، “الى من يهمه الأمر، المطلوب دوليًا اسماعيل قاآني مسؤول فيلق القدس الارهابي لم يجتمع بمسؤولين عراقيين وإنما اجتمع في العراق بمن يملكون الولاء للنظام الايراني ويحملون جنسيته”.

وأضاف أن “العراق دولة وشعبآ لا نتحمل اي مسؤولية دولية عن اي عمل إرهابي يتورطون به”.