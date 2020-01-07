الالاف من اهالي البصرون يشاركون في مراسم تشييع ابو مهدي المهندس (موسع)

( المستقلة)/ نريمان المالكي /.. شيّع الآلاف من ابناء محافظة البصرة اليوم الثلاثاء جثمان ( ابو مهدي المهندس) الذي اغتيل عن طريق طائرة امريكية مسيرة ، استهدفت العجلة التي كان يستقلها برفقة الجنرال الايراني ( قاسم سليماني ) على طريق مطار بغداد الدولي صباح يوم الجمعة ٢٠٢٠/١/٣ ..

و شارك في التشييع عدد من مسؤلي الحكومة المحلية و اعضاء البرلمان و فصائل الحشد الشعبي و القوات الامنية بمختلف صنوفها و مختلف الشرائح و المكونات في البصرة..

وحمل المشيعون لافتات و رددوا شعارات استنكرو فيها هذا الاعتداء الذي يمس سيادة العراق و شعبه، متوعدين الامريكان بالرد والثأر.

وكان جثمان المهندس قد نقل الى ايران مع جثمان قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، وذلك لاختلاطهما مع بعض نتيجة الضربة الامريكية، وتم اعادة الجثمان بعد فصل الجثتين عن بعضهما في احدى مستشفيات ايران.

وبعد تشييع جثمان المهندس في البصرة توجه المشيعون الى مدينة الناصرية، قبل التوجه الى مدينة النجف الاشرف حيث يوارى الثرى هناك.