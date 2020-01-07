الاكتئاب يدفع بمتحوّلة جنسيا إلى الانتحار

المستقلة / كشفت السلطات الهندية عن أن أحد سكان إندور، كان قد خضع لعملية تحوّل جنسي من رجل الى امرأة، قد انتحر بسبب الاكتئاب.

ولفتت المعلومات الى أنّ بالاك (26 عاماً)، التي أصبحت امرأة بعد عملية التحويل والمتزوّجة من رجل قبل 8 سنوات، قد انتحرت شنقاً ليل السبت.

وأوضح متحدث بإسم الشرطة أنهم لم يعثروا على أي رسالة حول الانتحار، مشيراً الى أن بالاك كانت تعاني مشاكل جسدية بعد الجراحة، وأنها أصيبت بالاكتئاب خلال الأيام القليلة الماضية بسبب فشل العلاج والجراحة.

إشارة الى أنه تمّ نقل الجثة إلى مشرحة إحدى المستشفيات، والتحقيق جار لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الحادثة.