الاكاديمية النرويجية تكرم محافظ ميسان بدرع السلام والتطور

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كرمت الأكاديمية النرويجية للتميز والإبداع محافظ ميسان ” علي دواي ” بدرع (السلام والتطور) تثميناً لجهوده المبذولة في إدارة المحافظة بتنمية شاملة نحو السلام والتطور وفي ظل ظروف صعبة يمر بها البلد

وقال بيان عن مكتب دواي، اليوم، ان هذا التكريم جاء أثناء زيارة ممثل الأكاديمية في العراق عمار محمد زكريا للتباحث في شأن تقديم الدورات المهمة كــ دورات برنامج GIS والخرائط رباعية الإبعاد وكل ماتحتاجه محافظة ميسان من دورات مهمة.

واضاف ان المحافظ قدم شكره للأكاديمية النرويجية على هذا الاهتمام معتبراً هذا التكريم يمثل “تكليف جديد يضاف لمسؤولياتنا”.

ووجه دواي بان تكون هناك لجنة تنسيقية مع مكتب زكريا من اجل التواصل معه ورفد المحافظة بالمعلومات والدورات المطلوبة .