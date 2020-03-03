الافراج عن الناشطة رنا الزيادي بعد اختطافها في مارس 3, 2020 أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام المستقلة /اعلنت الناشطة المعروفة رنا عبد الحليم صميدع الزيادي يوم الثلاثاء عن افراج عنها بعد اختطفها يوم امس في مدينة النجف، متهمة حماية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدبير لعملية الاختطاف. شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. كورونا الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ... + + كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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