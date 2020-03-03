الافراج عن الناشطة رنا الزيادي بعد اختطافها

المستقلة /اعلنت الناشطة المعروفة رنا عبد الحليم صميدع الزيادي يوم الثلاثاء عن افراج عنها بعد اختطفها يوم امس في مدينة النجف، متهمة حماية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدبير لعملية الاختطاف.

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