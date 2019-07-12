الاعمار والاسكان تنظم ورشة عمل للتعريف بمفهوم الامن السبراني

(المستقلة).. نظمت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وعن طريق مكتب التصاريح الامنية، ومركز نظم المعلومات ورشة عمل للتعريف بمفهوم الامن السبراني بالتعاون مع شركة (صفر واحد) لتقنيات وانظمة المعلومات

وذكر المركز الاعلامي للوزارة أن الورشة عرفت مفهوم الامن السبراني المتمثل بالاجراءات الادارية والاساليب اللازمة كافة لمنع الاستخدام غير المصرح به للاجهزة والشبكات والنظم لغرض التوعية نظراً للتطور الحاصل بالتقنيات الحديثة

وناقشت الورشة اهمية الوعي للمخاطر الانية الناجمة عن الشبكات الالكترونية ومخاطر الاعتداءات والهجمات الالكترونية وكذلك الانظمة الحديثة واهم التطورات في انتاجها وسبل الاستفادة منها بالطرق العلمية والعملية في مختلف الاحتياجات الحكومية

يذكر ان الورشة تضمنت محاضرات القاها متخصصون عن اهمية الاهتمام بالامن السبراني وشرح البرامج والمضادات المتبعة الخاصة به اضافة الى فتح المجال للمشاركين لابداء ارائهم ومقترحاتهم اللازمة لتفعيله.