الاعمار : الكتل السياسية غير جادة باقرار قانون العشوائيات لاغراض الانتخابية

المستقلة/سرى جياد/ اقر عضو لجنة الاعمار والخدمات في مجلس النواب عباس يابر العطافي بعدم وجود جدية باقرار قانون معالجة العشوائيات.

وقال العطافي في تصريح لـ “المستقلة” ، ان هذا القانون طالت مناقشاته،وهنالك عدم جدية من قبل بعض الكتل السياسية في اقراره،كونها ترغب بأن يكون هذا الملف معلقاً لاستخدامه للاغراض الانتخابية.

وبين ان هذا القانون وحال اقراره سيسهم في توفير مبالغ مالية لكل دائرة بلدية للتخلص من العشوائيات وتكون مجبرة لحل ازمة السكن بتوفير المنازل الملائمة لهم،كما انه يوصل رسالة للمواطن باهتمام الدولة به وتوفير الحياة الكريمة له.

ووضعت خطة التنمية الوطنية الخمسية التي انطلقت عام 2018 تأمين مليون وحدة سكنية وصولا الى عام 2022 وتخفيض درجة الاكتضاض السكاني ومعدلات الاشغال وتقليص التفاوت المكاني في العجز السكني بين المحافظات ورفع مستوى الاشباع السكني في المناطق الريفية وايقاف التوسع في السكن العشوائي ووضع الخطط للحد من هذه المعضلة جزءا من الحلول لمعالجة مشكلة الفقر في العراق والتي تتركز في هذه المناطق والارياف ورفع كفاءة انتاج المساكن وخفض كلفها واعطاء معيار الجودة الاهتمام المطلوب بما فيها انتاج وحدات سكنية صديقة للبيئة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فيها.